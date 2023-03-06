10 ilimizi vuran iki büyük depremin ardından Antakyalı olan Karsu ınstagram hesabından halasının yıkılan evinden bir görüntü paylaştı. Yıkılan binadan sadece Atatürk’ün fotoğrafının düşmemesi dikkat çekti.

"Karsu Köyü'nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf"

Hollanda'da yaşayan Karsu, yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının depremde zarar görmediğini ve hala duvarda asılı olduğunu gördü.

Karsu, Hollandalı depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım topluyor.

Sanatçının hayır gecesinde seslendirdiği "Neredesin" şarkısı da gündem oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi