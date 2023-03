Karsu Dönmez, 19 Nisan 1990 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde, Hatay'ın Karsu köyünden göç eden Türkiye kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in iki kızlarından biri olarak dünyaya geldi. 8 yaşında televizyonda gördüğü piyanoyu çalmaya karar verdi. Ailesi, onun piyanoya olan ilgisini fark ettiklerinde, önce bir piyano kiraladılar ve sevgisini göstermesi durumunda bir piyano satın aldılar.

Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı. Müzik hayatına babasının sahibi olduğu Amsterdam'daki Kilim Restoran'da piyano çalarak başladı. Müşterilerin dikkatini çeken Karsu, ilgiyle karşılandı ve onu dinlemeye gelenlerin sayısı arttı. Bu nedenle ailesi, Karsu için bir salon tutmaya karar verdi. Ancak, Karsu'yu izlemek isteyen insanların talebine, büyük bir konser vererek konuyu kapatmak mümkün olmadı.

Konserlerinde gözlerini kapattıklarında, onun sesine kulak verdiklerinde, New Orleans'ta dev bir caz yıldızını dinlediklerini dile getirenler oldu. Karsu, kısa süre içinde Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festivali'ne ve hatta New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer aldı. 2010 yılında yayınlanan "Live aan 't IJ" adlı canlı kayıtlardan oluşan albümü de müzik hayatındaki önemli bir kilometre taşı oldu.

Karsu, dünyanın en özel etkinliklerinde yer alarak kendine özel bir yer edindi. 2011 Sonbaharında Türkiye'deki çalışmalarına odaklanmak için plak şirketi, etkinlik ve menajerlik ajansı olan Y Kültür Sanat ile anlaştı. Y Kültür Sanat etiketiyle ilk stüdyo albümü Confession'ı (2012) ve Colors'ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamını kendisi yazıp besteledi. Türkiye'nin en büyük salonlarında verdiği konser biletleri, dünya genelindeki diğer mekanlarda olduğu gibi haftalar öncesinde tükendi.

Başarısı sonrasında Türk medyası da Karsu'ya ilgi göstermeye başladı. Güneri Civaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda programında ilk konuk olduğu yıl (2012) Karsu, farklı bir kitleye ulaştı. İstanbul Zorlu Center PSM'de birçok konser verdi ve Ankara Caz Festivali, Alanya Caz Festivali ve Akbank Caz Festivali gibi önemli organizasyonlarda yer aldı.

Karsu adını, anne ve babasının doğduğu köy olan Hatay'ın Karsu Köyü'nden almaktadır. Karsu Köyü'nden New York'a kadar süren çekimlerle oluşan ve Karsu'nun hikayesini konu alan belgesel filmi "Karsu: I Hide A Secret" (2012), ödüllü belgeselci Mercedes Stalenhoef tarafından çekildi. Belgesel, IDFA Belgesel Festivali'ndeki ilk gösterimin ardından dünyanın birçok yerinde gösterildi.

Artık uluslararası bir sanatçı olan Karsu, "From New York to Istanbul" adında bir dünya turnesi (2014-2015) gerçekleştirdi. "Colors" albümünde (2015) daha farklı bir müzik tarzı benimsemişti. Çok kültürlü kökenini farklı müzik tarzlarını harmanlayarak albümüne yansıtmıştı.

Karsu, 2018 yılında "Karsu Sings Atlantic Records (Ahmet Ertegün Hikayesi)" adlı yeni bir proje ile dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor ve bu proje şimdiden büyük ilgi görmüş durumda.

Karsu'nun diskografisi aşağıdaki gibidir:

Albümleri:

2010 - Live aan 't IJ (canlı kayıtlar albümü)

2012 - Confession (ilk stüdyo albümü)

2015 - Colors (stüdyo albümü)

2019 - Karsu (stüdyo albümü)

Canlı albümleri:

2018 - Play My Strings (Live at the Royal Concertgebouw)

Single'ları:

2014 - "Raise Our Hands"

2018 - "Jest Oldu"

2018 - "Paint It Black"

2018 - "Play My Strings" (Kraliyet Konser Salonu kayıtları albümü)

2018 - "A Change Is Gonna Come"

2018 - "Esmerim Biçim Biçim"

2019 - "Itiraf"

2019 - "Sana Ne"

2019 - "Ben Yanındayım" (Çağrı Sinci ile)

2021 - Gülümse

2021 - Sonunda

2022 - Büyük

Ödülleri ve adaylıkları:

2013 - Plattino Ödülleri - Müzik - Colors (Ödül)

2015 - HOTİAD Yılın Başarı Ödülleri - Kültür ve Sanat Ödülü - Colors (Ödül)

2016 - Edison Ödülü - Edison Jazz Dinleyici Ödülü - Colors (Adaylık)

