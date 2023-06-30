Depremin ardından Hatay'da yaşayan ve 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu, 5 ay sonra bölgeye döndü. Evinin enkazı arasında dolaşan ve depremden kurtulan akrabalarıyla bir araya gelen Karsu, birlikte vakit geçirdi.

Karsu Bayramı Depremzedelerle Birlikte Geçirdi

Kahramanmaraş merkezli olan ve 6 Şubat tarihinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilimizde büyük hasarlara yol açtı. Hatay, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor ve Almanya'da yaşayan Karsu da bu depremde 17 akrabasını kaybetti. Karsu, yaraların hala sıcak olduğu Hatay'a giderek, yıkılan evinin enkazını ziyaret etti.

Büyük Depremin Ardından Geriye Kalan Enkazı Paylaştı

Karsu'nun 2018 yılında çekilmiş görüntüleriyle mevcut enkazları paylaşması, herkesi derinden etkiledi. Sıcak ve sempatik tavrıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Karsu, Hatay'a giderek kuzenleriyle birlikte geleneksel Hatay usulü çiğköfte yapmaktan geri kalmadı.

Depremzedelerle Çiğ Köfte Yaptı

Deprem sonrasında hem yurt içinde hem de yurt dışında yardım kampanyalarına aktif olarak katılan Karsu, akrabalarını ziyaret etmek için Hatay'a gitti. Yıkılan evlerin enkazı arasında dolaşan şarkıcı, depremden kurtulan ailesiyle birlikte vakit geçirmenin yanı sıra, yapılan yardım kampanyalarına da destek verdi. Karsu, Hatay'da bulunan hayranlarıyla da vakit geçirerek onlara şarkılar söylemekten geri kalmadı.