Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı, şarkıcı Karsu 20 Temmuz Perşembe akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda! Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi’nin ev sahipliğinde, cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak gerçekleşecek konserde Karsu, şarkılarını bu defa eğitimde fırsat eşitliği için söyleyecek. Açılışını TEV Gönüllüleri Eğitime Destek Korosu’nun yapacağı gecenin sunuculuğunu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer üstlenecek. Gençlerimizin geleceğine umut olmak ve eğitimlerini tamamlamalarına destek vermek amacıyla düzenlenen etkinlikten elde edilecek tüm gelir TEV’e bağışlanacak. Konserin biletleri Bubilet ’te ve Biletix ’te!



56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan, Türkiye’nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), kurulduğu günden bu yana başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vererek binlerce gencin hayatına dokunmaya devam ediyor. Türkiye’nin 81 ilinde bursiyerlerine destek veren TEV’in, İzmir Şubesi cumhuriyetimizin

100. yılını büyük bir konserle kutluyor. 20 Temmuz 2023 Perşembe akşamı saat 20.30’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde, piyanonun başında devleşen, hareketli performansı, şarkıları ve farklı yorumuyla son dönemin adından başarıyla söz ettiren ismi Karsu şarkılarını bu defa TEV bursiyerleri için söyleyecek. Cumhuriyet’in 100. yılına özel düzenlenecek konserin açılışını TEV Gönüllüleri Eğitime Destek Korosu yaparken, gecenin sunuculuğunu ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer üstlenecek. TEV İzmir Şubesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği ve artık gelenekselleşen bağış konseri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle

düzenleniyor. Aydınlık geleceğimizin mimarı olan gençlerin eğitim yolculuklarına ışık tutmak amacıyla düzenlenen konserin tüm geliri, Karsu adına açılacak fon aracılığıyla Türk Eğitim Vakfı’nın ülke çapındaki çalışmalarına aktarılacak.