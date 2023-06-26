Kars'ta lastiği patlayan taksinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hakan K. idaresindeki 75 T 0509 plakalı taksi, lastiğinin patlaması sonucu Kars-Ardahan kara yolunda tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Mecbure P. ile Meriç D, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mecbure P, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taksinin Ardahan'ın Göle ilçesinden aldığı yolcularını Kars Harakani Havalimanı'na götürmek için yola çıktığı öğrenildi.