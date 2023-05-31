Kars'ta meydana gelen hortum bazı ev, ahır ve samanlıkların duvar ile çatılarına zarar verdi.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak öğle saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

Merkeze bağlı Ölçülü köyünde rüzgar hortuma dönüştü. Kısa süre içinde köyde etkili olan hortum nedeniyle 3 ev, 2 ahır ve cami lojmanının çatı ve duvarlarında hasar oluştu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği köyde, hasar tespit çalışması yapılıyor.

Ayrıca hortum anı vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. (AA)