Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kars ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kars Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kars / Merkez / Kars Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 408,80 8,43 8,46 Kars / Merkez / Hasan Harakani Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 358,33 18,43 19,84 Kars / Merkez / Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 350,42 20,36 21,87 Kars / Kağızman / Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 347,82 21,02 21,57 Kars / Merkez / Kars Alpaslan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 327,95 26,6 27,8

Kars / Merkez / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 295,55 37,98 35,88 Kars / Merkez / Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 276,48 46,3 44,89 Kars / Merkez / Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 269,01 49,92 52,02 Kars / Kağızman / Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 252,68 58,69 56,99 Kars / Merkez / Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 247,50 61,75 – Kars / Sarıkamış / Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 245,32 63,09 62,97 Kars / Arpaçay / Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 241,15 65,68 90,97 Kars / Merkez / Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 239,15 66,96 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önünde bulundurulmalıdır. En güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.