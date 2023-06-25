Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kars ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kars Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Kars / Merkez / Kars Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|408,80
|8,43
|8,46
|Kars / Merkez / Hasan Harakani Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|358,33
|18,43
|19,84
|Kars / Merkez / Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|350,42
|20,36
|21,87
|Kars / Kağızman / Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|347,82
|21,02
|21,57
|Kars / Merkez / Kars Alpaslan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|327,95
|26,6
|27,8
|Kars / Merkez / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|295,55
|37,98
|35,88
|Kars / Merkez / Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|276,48
|46,3
|44,89
|Kars / Merkez / Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|269,01
|49,92
|52,02
|Kars / Kağızman / Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|252,68
|58,69
|56,99
|Kars / Merkez / Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|247,50
|61,75
|–
|Kars / Sarıkamış / Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|245,32
|63,09
|62,97
|Kars / Arpaçay / Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|241,15
|65,68
|90,97
|Kars / Merkez / Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|239,15
|66,96
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önünde bulundurulmalıdır. En güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ