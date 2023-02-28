Kent kimliğinin yaşatılmasında, sağlıklı çevreler yaratılmasında ve vatandaşların eğlenme, dinlenme, sosyalleşme ile çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmelerine imkân tanıyan projeleri hayata geçiren Kartal Belediyesi’nin başlattığı spor parkı projesi, tamamlanma aşamasında.

Kartal Belediyesi tarafından bölgedeki gençlerin spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilen spor parkı projesi kapsamında, birçok spor sahası inşa edildi. Basketbol sahası ve tenis kortlarının yanı sıra, koşu ve yürüyüş yollarına da yer verilen projenin en önemli özelliklerinden biri de geniş yeşil alanları ve doğal ortamı koruma amaçlı peyzaj düzenlemeleri olacak. Toplamda 7183 metrekare alan üzerine kurulan parkta, 2901

metrekare yeşil alan bulunacak. Park içinde yer alacak oturma alanları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları da projenin keyifli bir hal almasına katkı sağlayacak. Ayrıca proje kapsamında bir adet idari bina inşaat aşamasında. Bu binada spor yapmaya gelenler için soyunma ve duş odaları; kadın, erkek ve engelli vatandaşlar için tuvaletler, idari ofis ve kafeterya bulunacak. Spor parkı projesi, Kartal Belediyesinin son yıllarda hayata geçirdiği önemli projelerden biri olarak göze çarpıyor.



Projede yer alan spor sahaları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar, bölgenin canlılığını artırarak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen vatandaşların ihtiyacını karşılayacak. Karlıktepe Mahallesi Yıldız Caddesi üzerindeki spor parkı yakın zamanda tamamlanarak Kartallıların hizmetine açılacak.