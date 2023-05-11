Yaptığı araştırma-analiz ve yayınladığı verilerle istihdam piyasasına yön veren Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, çalışan odaklı kurum kültürü yaklaşımıyla en çok çalışılmak istenen yerler arasında olduğunu bir kez daha kanıtladı. Teknolojik yenilikler ışığında oluşturduğu çalışmalarla, insan kaynakları ekosisteminde kapsadığı alanı her geçen gün genişleten Kariyer.net, 2022 yılında yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda Great Place to Work – Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer almaya hak kazandı.

Great Place to Work Enstitüsü, çalışanların organizasyon içerisindeki deneyimine ve güven kültürüne ışık tutan, küresel çapta kabul görmüş Trust Index© çalışan anketi ile en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor. Küresel çapta kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en güvenilir sertifikasyon olma özelliğini taşıyan Great Place to Work – Türkiye’nin En İyi İşverenleri için ‘Güven’, ‘Etkin Liderlik’, ‘Değerler’, ‘Çalışan Potansiyelinin Yükseltilmesi’ ve ‘İnovasyon’ başlıkları altında değerlendirmeler yapıyor. Değerlendirmeyi yüzde 97 oranında genel memnuniyet derecesiyle tamamlayan Kariyer.net, bu sertifika ile çalışanlarına sunduğu sürdürülebilir, başarılı ve adil kurum kültürü sayesinde bir kez daha en çok çalışılmak istenen yerler arasında olduğunu gösterdi.

‘İş yeri kültürümüzdeki yüksek memnuniyet oranları en büyük gururumuz’

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, bu yıl bir kez daha Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldıklarını belirterek “Kariyer.net, işe alımın tüm süreçleri için dijital çözümler üreten bir teknoloji şirketi. Çalışanlarımızla birlikte adaylara ve işverenlere hayal ettikleri işi ya da çalışma arkadaşını bulmak için özveriyle çalışıyoruz. Adil ve güvenilir bir kurum kültürüne sahip olmak adaylarımız ve işverenlerimiz kadar biz ve çalışma arkadaşlarımız için de en önemli unsur. Adaylarımızı en uygun işverenlerle buluşturmak işimizin en önemli yanı. Ancak bunun da ötesinde adalet ve güvenilirlik üzerine kurduğumuz çalışan yönetimi stratejimizle oluşturduğumuz iş yeri kültürünün korunması bizim için çok değerli. Çalışma arkadaşlarımızın, sahip olduğumuz kurum kültürünü ve değerleri benimsemeleri ve yaptıkları değerlendirmeler sonucunda yüzde 97 oranında yüksek memnuniyet derecesi elde etmemiz, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu kapsamda ilk kez 2018 yılında aldığımız Türkiye’nin En İyi İşverenleri Ödülü bizi her yıl çıtayı yükseltmeye teşvik etti. Son olarak 2023 yılında aldığımız bu başarı ile çalışma arkadaşlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

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