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Kardiyak, Elektronik Müziğin 5 Farklı Türüyle Sentezlenmiş 5 Parçalık Bir Rap Ep ile Müzik Severlerle Buluşacak

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Çok yakında çıkacak EP parçaları:

Türkçe Rap’te hızlı olmasıyla ve güçlü bir sese sahip olmasıyla bilinen ve daha önce "Devran, FyberTest, Alternatif, Kusturan Şampanya, Morsmordre, Neye? " isimli şarkılarıyla dikkatleri üstüne toplayan Kardiyak , Devran isimli ilk single çalışmasıyla Youtube’da 2.317.222, Spotify’da 5.410.323 izlenme almıştı.