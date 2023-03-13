Elektronik müziğin 5 farklı türüyle sentezlenmiş 5 parçalık EP (extenden play) kısa sürede dinleyicileriyle buluşacak.
Türkçe Rap’te hızlı olmasıyla ve güçlü bir sese sahip olmasıyla bilinen ve daha önce "Devran, FyberTest, Alternatif, Kusturan Şampanya, Morsmordre, Neye? " isimli şarkılarıyla dikkatleri üstüne toplayan Kardiyak, Devran isimli ilk single çalışmasıyla Youtube’da 2.317.222, Spotify’da 5.410.323 izlenme almıştı.
Çok yakında çıkacak EP parçaları:
Kardiyak – Hidrojen (Tür: Deep House)
Kardiyak – Alaturka (Tür: G-House)
Kardiyak – Timsah (Tür: Slap House)
Kardiyak – Prime Time (Tür: Dubstep)
Kardiyak – Zeval (Tür: PSY Trance)
YENİGÜN HABER MERKEZİ