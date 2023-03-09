İki gün boyunca açık olan çarşıda, ESMEK kurs merkezlerinde yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına devam eden öğrencilerin yaptıkları yiyecekler ile Eyüpsultan’da ikamet eden, evlerinde yaptıkları el emeği ürünleri KOZA El emeği ürünleri satış mağazasında satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınların bağışladıkları ürünler satışa sunuldu.

PARAYI BAŞKAN DENİZ KÖKEN’E TESLİM ETTİLER

Çarşıda stant açan kadınlar satışlardan elde edilen parayı, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere Başkan Deniz Köken’e teslim ettiler.

Başkan Deniz Köken, bu anlamlı destekleri için Eyüpsultan’ın üreten kadınlarına teşekkür etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ