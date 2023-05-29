Heyecanla takip ettiğimiz Kardeşlerim dizisinde Sarp karakterine hayat veren genç oyuncu Atakan Özkaya, izleyicilerin merakını üzerine çekiyor. Peki, bu genç yetenek kimdir? Kariyeri nasıl şekillendi? Ve özel hayatı hakkında neler bilinmekte? İşte, Kardeşlerim'in Sarp'ı Atakan Özkaya'nın sırlarla dolu dünyasına bir bakış...

Kardeşlerim Dizisinde Sarp'a Hayat Veren Atakan Özkaya Kimdir?

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Sarp karakterini canlandıran genç oyuncu Atakan Özkaya'nın hayatı merak konusu oldu. 1998 doğumlu olan Atakan Özkaya, Maltepe Belediyesi Kent Konseyi ve Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Atakan Özkaya'nın Dizi Kariyeri

Özkaya'nın dizi kariyeri 2014 yılında "Şeref Meselesi" dizisi ile başladı. Daha sonrasında sırasıyla "O Hayat Benim", "Vatanım Sensin", "Kalp Atışı" ve "Hiç" adlı dizilerde rol alan Atakan Özkaya, 2022'de "İçimizdeki Ateş" ve 2023 itibariyle de "Kardeşlerim" dizilerinde önemli roller üstlendi.

Atakan Özkaya Kaç Yaşında?

Genç ve yetenekli oyuncu Atakan Özkaya, 1998 doğumlu olup 2023 itibariyle 25 yaşındadır.

Atakan Özkaya Nereli?

İstanbul doğumlu olan Atakan Özkaya, yaşamını halen bu şehirde sürdürmektedir.

Atakan Özkaya'nın Fiziksel Özellikleri

Başarılı oyuncu Atakan Özkaya, 1.77 metre boyunda ve 68 kilo ağırlığındadır.

Atakan Özkaya'nın Özel Hayatı

Özkaya'nın özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, bugüne dek herhangi bir sevgilisi olduğuna dair bir haber yayımlanmamıştır. Kendisini tamamen kariyerine odaklanmış biri olarak görüyoruz.

Yenigün Haber Merkezi