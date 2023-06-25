Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncularından Cihan Şimşek, sevgilisi Sinem Şimşek ile büyüleyici bir düğün töreniyle resmi olarak bir araya geldi. Düğüne, dizinin ekip arkadaşları ve ünlü isimlerin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Alina Boz Şahitlik Yaptı

Düğün törenine Alina Boz, Miray Daner, Burak Can, Yiğit Koçak, Halit Özgür Sarı, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Lizge Cömert, Helin Kandemir ve Aslı Mavitan gibi birçok ünlü isim katıldı. Alina Boz ve Burak Can ise çiftin nikah şahitliklerini üstlendi.

Düğünden Kareler;