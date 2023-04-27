Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olarak, vatandaşlara hizmet vermek için bünyesindeki personel sayısını artırmayı planlıyor. KGM, bu kapsamda 3000 yeni personel alımı yapacağını duyurdu.

Bu duyuru sonrası vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında Karayolları personel alımı ne zaman? ve KGM başvuru şartları neler?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bünyesinde 3000 yeni personel alacağını duyurdu. Bu haber, vatandaşların arama motorlarında ve sosyal medyada yoğun bir sorgulamaya neden oldu. Özellikle "Karayolları personel alımı ne zaman?" ve "KGM başvuru şartları neler?" soruları büyük ilgi çekti.

KGM, 27 Nisan 2023 ile 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında personel alım başvurularını kabul edecek. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 personel alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular İşkur e-şube portalı (esube.iskur.gov.tr) üzerinden alınacak. Yani adaylar, belirtilen tarihler arasında İşkur e-şube portalını ziyaret ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için belirtilen tarihler arasında başvurunuzu yapmayı unutmayın!