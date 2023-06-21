İstanbul’un birçok noktasından aynı şikayetler yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Yıllardır görülmeyen karasinek ve sivrisinekler yeniden kenti işgal etmeye başladı Genellikle Avrupa yakasında sivrisinek yoğun olarak görülüyor. Her ilçe sakini konu ile ilgili olarak kendi belediyesinden şikayetçi. Ancak şikayetlerin birçoğunun yerel seçimler yaklaşırken yapılması da karşıt parti taraflarının siyaset yapma arzusu olarak niteleniyor ve sorunları abartarak anlattıkları zikrediliyor. Nitekim bunun en yoğun olduğu ilçelerin başında da Bakırköy geliyor. Ancak karasinek ve sivrisinek şikayet sadece Bakırköy’e mahsus değil. Özellikle Avrupa yakasında bu konuda yoğun şikayetler yapılıyor. Avcılar bu konuda başı çekiyor.

İstanbul’un eskisi gibi larva döneminde havadan ilaçlanmadığı, bu nedenle sineklerin üremesi için yeterli ortamının sağlandığı belirtiliyor.

Bu arada sinek kovucu ve sivrisinek koruyucularının satışında da ciddi artışlar olduğu öne sürülüyor.

Bu arada sivrisineklerin mikrop taşıyıcı olduğu son günlerde özellikle çocuklarda görülen hastalıkların sivrisinekler aracılığıyla daha da yaygınlaşabileceği de bir başka iddia.

Sivrisineklerin en fazla görüldüğü ilçelerden olan Bakırköy’de ilçe sakinleri ”Bakırköy Bakırköy olalı böyle eziyet görmedi yollar çukur içinde kaldırımlar yürünemez halde parklar içler acısı yaz geldi sivri sinek istilası başladı tek bir ilaçlama yok balkona çıkamıyoruz hem de bir esnaf olarak da söylüyorum sivrisinekten çalışamıyoruz . Ramide bir ev ziyaretine geldik iki kere ilaçlama geçti. Bizim ilçemizde ise böyle bir şey yok” diyor.

Elbete bu serzenişlere karşı çıkanlarda var. Bir Bakırköylüde sosyal medyadan bu eleştrilere yanıt verirken, “Bugüne kadar Bakırköy de yapılmayan alt yapı çalışması son 4 yıldır İBB tarafından kapsamlı bir şekilde yapıldı kaldırımlar yenileniyor vb bir sürü kalıcı şeyler yapıldı çöpler muntazam bir şekilde alınıyor yani hizmetler yeterli şekilde yapılıyor Ama haksız eleştirilerin amacı yine başka” diye eleştirilere karşı çıkıyor.

Bir de komşu ilçelerle mukayese edenler var, Nitekim bir Zeytinburnu sakini ““Bir Zeytinburnulu olarak Bakırköy son 40 yıldır İstanbul’un en geri kalmış ilçesi diyebilirim. 80 lerin başlarında Bakırköy sahilinde arkadaşımız ile çay içmek ayrıcalıktı. O yıllarda Bakırköy’deki bir ev ile Zeytinburnu’ndaki bir ev arasında 8-10 kat fark vardı. 6 sene önce arkadaşımla dekorasyon dükkanı açtık. Çevredeki esnaf kimin aklına uydunuzda Zeytinburnu’ndan gelip burada dükkan açtınız. Bakırköy’ün halkının çoğu emekli dar gelirli insanlar. Siz gidin Zeytinburnu’nda açın bu işi en azından esnafı zengin. Buranın esnafı bile fakir deyince çok şaşırmıştım” diye karşılaştırma yapıyor.

Tartışmaya katılan bir Ramili ise, ilçelerin karşılaştırılmasına karşı çıkarak “İBB İstanbul’un 39 ilçesine hizmet ediyor. Bakırköy’ün alt yapısını komple İBB yeniledi. Bakırköy belediyesi çalışmıyor derseniz hem fikiriz. Rami’de çöpler sokaklara atılıyor, fareler cirit atıyor, sinekten sivrisinekten geçilmiyor” diyor.