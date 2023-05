Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kaleme aldığı “Psikolojik Savaş” isimli kitabında yer alan “politik liderlik” ve “seçmen” testlerinden yararlanılmasını öneriyor. Tarhan, “Kitapta yayınlanan kriterler karar vermeyi kolaylaştırıyor. Adil davranacağına inandığımız, yanında kendimizi güvende hissettiğimiz liderlerin özelliklerini belirlemek üzere bir ölçek hazırlayıp ‘Psikolojik Savaş’ adlı kitabımda yayınlamıştım. Diğer ölçekle de seçmenin kendini değerlendirmesine ışık tutmaya çalıştım. Bu testler hangi partiye ve lidere oy vereceğini bilemeyen binlerce kararsız seçmene yol gösterebilir.” ifadelerini kullanıyor.

Seçim zamanı kime oy vereceğinize karar vermek ve iyi bir seçmen olup olmadığınızı değerlendirmek için Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın “Psikolojik Savaş” adlı kitabında yer alan “politik liderlik” ve “seçmen” testlerinden yararlanabilirsiniz. Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın hazırlamış olduğu bu ölçekler, adil davranacağına inandığımız liderlerin özelliklerini belirlememizi sağlıyor ve seçmenlerin kendilerini değerlendirmelerine ışık tutuyor.

Liderler iyi ve kötü günlerde toplumu bir arada tutabilir veya değiştirebilirler

Tarhan, etkili liderliğin her alanda önemli olduğuna işaret ederek politik liderlik konusunda da şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Yönetilenlerin kendilerini tanımaları, yöneticileri çoban gibi görmemeleri gerekir. Liderle iş ortaklığı içinde oldukları bilinci varsa, o grup uzun, devamlı, kalıcı, üretken iş birliğine yönelebilir. Liderler iyi ve kötü günlerde toplumu bir arada tutabilir veya değiştirebilirler. İyi bir lider toplumu büyük başarılara götürürken, kötü lider bütün birikimi bozabilir. Anlayan, dinleyen, sorunları tartışabilen, her türlü düşünceye açık, destekleyen, yardımcı olan, arka çıkan lider azdır. Sizi hatırlayan, değer veren lider gerçek liderdir”.

İyi lider iletişimi geliştirir, verimi arttırır, iyi kararlar aldırır

Lider toplum ilişkisinin kaybedeni olmayan bir ilişkiye dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Tarhan, iyi bir liderin özelliklerini de şöyle sıraladı: “Liderlik taslamayan, işbirliğine açık, her şeye karışmayan, işleri delege edebilen, çalışanlara güvenebilen, açık, dürüst iletişim kurabilen liderleri bulmalıyız. Kişi, insanların iyi yönlerini bulup onunla ilgilenen liderin yanında kendisini rahat hisseder. İyi lider iletişimi geliştirir, verimi arttırır, iyi kararlar aldırır, sorunlara daha doğru çözümler üretir. Bütün siyasi hareketler, kendi aile mahremiyeti içerisinde her şeyi konuşabilmeliler ve yöneticilere her türlü fikirlerini söylemeliler. Aile içinde büyükler eleştiriye açık ise o ailede adalet daha kolay oluşur. Amaç adalet ise bu çağda yöntem demokrasidir. Sonuç güven bağının oluşmasıdır. Bu parti içi demokrasidir. Bu şekilde olursa insanların lidere olan güveni artar, bu hareket sadece kişilerin ve liderlerin hareketi değil bütün tabanın hareketi haline dönüşür.”

Geleceği güvende hissettiren lider, ümit duygusunu da harekete geçiriyor

Siyasette sonuç aldıran şeyin, siyasi başarılar değil, toplumun sevgi ve güveni olduğunu ifade eden Tarhan, “Toplumun sevgi ve güvenini kim kazanırsa, o sonuç alıyor. İnsanların zihinleri ikna olmalı. Adalet ve özgürlüğün sevgi ve güveni artırıcı, korkuları azaltıcı etkisi vardır. Bu nedenle kim adalet ve özgürlük duygusunu sağlayacağıyla ilgili bir izlenim oluşturursa, onların daha iyi bir sonuç alma ihtimali daha yüksektir. Liderler böyle bir beklenti içinde tabanını oluştururlarsa, korkuları giderir ve sevgi ve güveni artırırlar. Toplumda şu anda gelecek kaygısı çok yüksek, gelecekte belirsizlik var. Geleceği kim güvende hissettirirse, o kişi toplumda ümit duygusunu harekete geçirecektir” dedi.

Güvenilir liderlerin özelliklerini belirlemek üzere bir ölçek hazırladım

Şiddete yatkın kişilik özellikleri ile liderlik özelliklerinin aynı kişide bulunmasının çok ciddi toplumsal sonuçlar doğurabileceğini belirten Tarhan, “Liderlerin bir yandan insanlardaki umudu yüksek tutarken, diğer taraftan da toplumda gerilimi azaltma yönünde tutumlarına ihtiyaç vardır. Burada yöneticinin psikolojisi, insanların psikolojisini etkiliyor. Yanında kendimizi güvende hissettiğimiz liderlerin özelliklerini belirlemek üzere bir ölçek hazırlayıp ‘Psikolojik Savaş’ adlı kitabımda yayınlamıştım. Diğer bir ölçekle de seçmenin kendini değerlendirmesine ışık tutmaya çalıştım. Bu ölçeklerde kişi beklentilerini, hayali beklentiler değil de gerçekçi beklentilere nasıl çekebilir onu görebilirsiniz” dedi.

İşte seçmen testi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan seçim zamanlarında hangi partiye ve lidere oy vereceğini bilmeyen kararsız seçmenler için iki test hazırladı.

Sizin lideriniz hangisi?

Liderleri tanıyın Hayır -Evet 1. Sık fikir değiştirmez 0 1 2 3 4 2. Ne yapacağı bellidir, güven uyandırır 0 1 2 3 4 3. Kendisine yontmaz, bencil değildir, paylaşmayı sever 0 1 2 3 4 4. Başkaları kendisi ile işbirliği etmekten kaçınmaz 0 1 2 3 4 5. Önemliyi önemsizi ayırt eder 0 1 2 3 4 6. Yapılabilir olanla yapılabilir olmayanı ayırt eder 0 1 2 3 4 7. Gerçekçi hedefleri vardır, hayalci değildir 0 1 2 3 4 8. Zihin kavrayışı yeterlidir 0 1 2 3 4 9. Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneği yeterlidir 0 1 2 3 4 10. Rakibini dost haline getirmeye çalışır, hırçınlık yapmaz, uzlaşmacıdır 0 1 2 3 4 11. Liderlik rolü oynamaz, samimidir 0 1 2 3 4 12. Kendini iyi göstermek için zorlamaz 0 1 2 3 4 13. Sıkıştığı zaman bile yalan söylemez, güvenilir ve dürüsttür 0 1 2 3 4 14. Ülkenin menfaatini partinin menfaatinden önce tutar 0 1 2 3 4 15. Önce devlet adamıyım, sonra siyasetçiyim der 0 1 2 3 4 16. Yanında çalışanların duygu ve düşüncelerine önem verir, sinirlenip incitmez 0 1 2 3 4 17. Karar verirken yanında çalışanlara danışma alışkanlığı vardır 0 1 2 3 4 18. Ayıran değil, birleştiren özelliklere önem verir 0 1 2 3 4 19. Çalışkandır, rahatını düşünmez 0 1 2 3 4 20. Ahlaki değerlere önem verir, adaletsizlik yapmaz 0 1 2 3 4

Not: Düşüncenize en yakın puanı verin. Eğer 20 puan verdiyseniz o liderden kaçınız. 20 - 40 arası puan alan lider idare edebilir. 40 puan üstünü verdiyseniz o lidere artık güvenmelisiniz.

İyi bir seçmen misiniz?

Seçmene sorular Hayır - Evet 1. Liderin sağlık politikalarını biliyorum 0 1 2 3 4 2. Liderin ekonomi politikalarını biliyorum 0 1 2 3 4 3. Liderin ulusal güvenlikle ilgili politikalarını biliyorum 0 1 2 3 4 4. Liderin eğitim politikalarını biliyorum 0 1 2 3 4 5. Liderin dünya barışı ile ilgili politikalarını biliyorum 0 1 2 3 4 6. Liderin çevre politikalarını biliyorum 0 1 2 3 4 7. Liderin insan haklarına yaklaşımını biliyorum 0 1 2 3 4 8. Liderin dış politika ile ilgili görüşlerini biliyorum 0 1 2 3 4 9. Önce kendimi değil, ülkemin çıkarını düşünüyorum 0 1 2 3 4 10. Kendimi politikacımın yerine koyabiliyorum 0 1 2 3 4 11. Takım tutar gibi parti tutmuyorum Rakıya yüzde 17 zam geldi 0 1 2 3 4 12. Hangi kadro gelirse ülkenin yararına olacağına önem veriyorum 0 1 2 3 4 13. Samimi, güvenilir, dürüst olmaya önem veriyorum 0 1 2 3 4 14. Kararlı, tutarlı, devamlı tutumlara önem veriyorum 0 1 2 3 4 15. Ayıran değil, birleştiren özelliklere önem veriyorum 0 1 2 3 4 16. Paylaşma, yardımlaşmaya önem veriyorum 0 1 2 3 4 17. Hak arama yöntemi olarak şiddeti doğru bulmuyorum 0 1 2 3 4 18. Sorun çözme yöntemi olarak uzlaşmayı görürüm 0 1 2 3 4 19. Başkasının hakkına saygı duymaya önem veririm 0 1 2 3 4 20. Kendi fikrimi zorla başkasına kabul ettirmeye çalışmam 0 1 2 3 4

Not: Düşüncenize en yakın puanı verin. 40 puanın altında aldıysanız kendinizi geliştirmelisiniz. Eğer kendinizi geliştirmezseniz lütfen oy vermeyiniz, hata yaparsınız.