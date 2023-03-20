Amerikan erken dönem feminist edebiyatının en önemlilerinden Sarı Duvar Kâğıdı hikâyesinden ilhamla yola çıkarak yazılan özgün tiyatro eseri; Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, 19 Mart Pazar günü ilk kez seyircinin karşısına çıktı. Tek perdelik oyun, evresi tarafından “normalleştirilmeye” çalışılarak sürekli kısıtlamalara, psikolojik manipülasyonlara (gaslighting) maruz kalan genç bir kadını merkezine alıyor."Kadının çevresine kendini kanıtlama uğraşı sırasında yeni taşındıkları evdeki duvar kağıdında beklenmedik bir şey fark etmesi, seyirciye “Farklılık nedir? Uyum sağladığımız şeyler bizi tutsak edebilir mi?” ve “Karanlığa hapsolsak da burada kendimize umut dolu bir dünya yaratmayı başarabilir miyiz? gibi soruları sorduruyor. Sıkıştığımız düzen ve kalıplardan özgürleşmeye dair bir çağrı niteliğinde olan “Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür” 12 Nisan Çarşamba günü Besa Sahne Cevahir’de, 15 Nisan Cumartesi günü Black Box Sahne Watergarden Performans Merkezi’nde ve 16 Nisan Pazar günü Kadıköy Boa Sahne’de sahnelenecek.