Amerikan erken dönem feminist edebiyatının en önemlilerinden Sarı Duvar Kâğıdı hikâyesinden ilhamla yola çıkarak yazılan özgün tiyatro eseri; Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, 19 Mart Pazar günü ilk kez seyircisi ile buluşuyor.
" Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür; çevresi tarafından “normalleştirilmeye” çalışılarak sürekli kısıtlamalara, psikolojik manipülasyonlara (gaslighting) maruz kalan genç bir kadını merkezine alıyor." Kadının çevresine kendini kanıtlama uğraşı sırasında yeni taşındıkları evdeki duvar kağıdında beklenmedik bir şey fark etmesi, seyirciye “Farklılık nedir? Uyum sağladığımız şeyler bizi tutsak edebilir mi?” ve “Karanlığa hapsolsak da burada kendimize umut dolu bir dünya yaratmayı başarabilir miyiz? gibi soruları sorduracak.
Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, sıkıştığımız düzen ve kalıplardan özgürleşmeye dair bir çağrı niteliğinde!
“Sen başını kaldırır gökyüzüne bakarsın. Önce yanına gelirler, baktığın yere bakarlar ama senin gördüğünü göremezlerse yandın. Hemen başını aşağı eğerler çünkü. Sen de sırf bazen korkudan gökyüzüne bakmazsın biri gelip arkandan bakacak diye. Senin gördüklerini orada göremeyecek diye.”
Künye:
Yazan: Balahan Gürel, Tuğba Erdem
Yöneten: Balahan Gürel
Oynayan: Tuğba Erdem
Topluluk: Tiyatro Odeon
Yapım: Federal Yapım
Proje Danışmanı: Cem Uslu
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Kostüm ve Desen Tasarımı: Emre Aksakarya
Sahne Tasarımı: Işıl Çağlar Narler
Desinatör: Çisem Savaş Erdoğan
Koordinatör: Elif Nutku
Yönetmen Yardımcısı: Ebru Terzi
Fotoğraflar: Şevval Balkan
Afiş Tasarımı: Gökhan Yeter
YENİGÜN HABER MERKEZİ