Amerikan erken dönem feminist edebiyatının en önemlilerinden Sarı Duvar Kâğıdı hikâyesinden ilhamla yola çıkarak yazılan özgün tiyatro eseri; Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, 19 Mart Pazar günü ilk kez seyircisi ile buluşuyor.

" Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür; çevresi tarafından “normalleştirilmeye” çalışılarak sürekli kısıtlamalara, psikolojik manipülasyonlara (gaslighting) maruz kalan genç bir kadını merkezine alıyor." Kadının çevresine kendini kanıtlama uğraşı sırasında yeni taşındıkları evdeki duvar kağıdında beklenmedik bir şey fark etmesi, seyirciye “Farklılık nedir? Uyum sağladığımız şeyler bizi tutsak edebilir mi?” ve “Karanlığa hapsolsak da burada kendimize umut dolu bir dünya yaratmayı başarabilir miyiz? gibi soruları sorduracak.

Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, sıkıştığımız düzen ve kalıplardan özgürleşmeye dair bir çağrı niteliğinde!

“Sen başını kaldırır gökyüzüne bakarsın. Önce yanına gelirler, baktığın yere bakarlar ama senin gördüğünü göremezlerse yandın. Hemen başını aşağı eğerler çünkü. Sen de sırf bazen korkudan gökyüzüne bakmazsın biri gelip arkandan bakacak diye. Senin gördüklerini orada göremeyecek diye.”

Künye:

Yazan: Balahan Gürel, Tuğba Erdem

Yöneten: Balahan Gürel

Oynayan: Tuğba Erdem

Topluluk: Tiyatro Odeon

Yapım: Federal Yapım

Proje Danışmanı: Cem Uslu

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Kostüm ve Desen Tasarımı: Emre Aksakarya

Sahne Tasarımı: Işıl Çağlar Narler

Desinatör: Çisem Savaş Erdoğan

Koordinatör: Elif Nutku

Yönetmen Yardımcısı: Ebru Terzi

Fotoğraflar: Şevval Balkan

Afiş Tasarımı: Gökhan Yeter

YENİGÜN HABER MERKEZİ