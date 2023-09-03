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Kocaeli’nde vatandaşların daha hızlı ve konforlu seyahat etmelerine olanak sağlayacak olan Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminallerinin yapımına son sürat devam ediliyor. Karamürsel’deki mevcut terminalin ihtiyacı karşılaşmaması üzerine Dereköy Mahallesi’nde projelendirilen yeni Karamürsel terminal binasında hızlı bir ilerleme kaydediliyor.

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde terminal binasının temel betonunu tamamlayan yüklenici firma şu an zemin kat kolon ile donatı kalıp çalışmasına devam ediyor. Donatı kalıp çalışması tamamlanan 5 adet kolonun betonunu döken ekipler, güvenlik binasının kolon ve tabliye betonunu da tamamladı. Yer altı yağmur hasadı su deposunun ise grobetonunun döküldüğü projede yoğun imalat çalışmaları devam ediyor.

KONFORLU YOLCULUK DENEYİMİ

Günümüz koşullarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen yeni terminal binası, Karamürsel’de hem trafik akışını rahatlatacak hem de vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak. Zemin katın bin 807 metrekare, açık terasın da 78 metrekare olarak planlandığı yeni terminal binası, modern ve kullanışlı bir yapı olarak vatandaşlara konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatacak.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLER İÇİN 12 ADET PERON

Büyükşehir ekipleri, bir terminal binasında olması gereken her şeyi düşündü. Buna göre tesiste şehirlerarası otobüsler için 12 adet peron bulunacak. Ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası,10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek. Güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet fast food yeri de terminalde vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek. KOCAELİ (İGFA)