Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "2023'ün başında "tarihi rakam" olarak duyurulan ve 455 Dolara tekabül eden asgari ücret, şimdilerde 360 Dolar seviyelerine indi. Soruyoruz; milyonlarca insanımızın cebinden bu 100 Doları kimler aldı, sorumluları kimlerdir?" dedi.

Temel Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk-İş’in verilerine göre;

Açlık Sınırı: 10 bin 360 liraya,

Yoksulluk Sınırı: 33 bin 750 liraya,

Bekar Bir Çalışanın Aylık Yaşama Maliyeti ise; 13 bin 440 liraya yükselmiş durumda.

Peki, TÜİK’in son açıkladığı aylık enflasyon kaçtı? %0,04!

Şimdi asgari ücrette yeni rakam neye göre, kime göre belirlenmeli veya belirlenecek?

Genelde asgari ücret belirlenirken enflasyon dikkate alınır. Şimdi ise iş tersine dönmüş durumda. Hükümetin açıklamak istediği asgari ücret kaç olacaksa, TÜİK ona göre enflasyon rakamı açıklıyor.

2023’ün başında “tarihi rakam” olarak duyurulan ve 455 Dolara tekabül eden asgari ücret, şimdilerde 360 Dolar seviyelerine kadar indi.

Soruyoruz; milyonlarca insanımızın cebinden bu 100 Doları kimler aldı, sorumluları kimlerdir?"