Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Karaman ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Karaman Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
| Yüzdelik Dilim
2021
|Karaman / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|442,10
|3,72
|3,59
|Karaman / Merkez / İrfan Ataseven Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|411,35
|8,02
|8,49
|Karaman / Ermenek / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|393,15
|11,14
|12,83
|Karaman / Merkez / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|392,57
|11,25
|11,62
|Karaman / Merkez / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|377,48
|14,2
|16,31
|Karaman / Merkez / 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|344,21
|21,97
|20,21
|Karaman / Merkez / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|340,79
|22,89
|24,11
|Karaman / Merkez / Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|314,66
|30,92
|–
|Karaman / Merkez / Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|295,63
|37,95
|34,3
|Karaman / Merkez / Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|281,70
|43,88
|33,74
|Karaman / Merkez / Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|252,20
|58,97
|44,36
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önünde bulundurulmalıdır. En güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ