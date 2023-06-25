Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Karaman ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Karaman Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Karaman / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 442,10 3,72 3,59 Karaman / Merkez / İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 411,35 8,02 8,49 Karaman / Ermenek / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 393,15 11,14 12,83 Karaman / Merkez / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 392,57 11,25 11,62 Karaman / Merkez / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 377,48 14,2 16,31

Karaman / Merkez / 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 344,21 21,97 20,21 Karaman / Merkez / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 340,79 22,89 24,11 Karaman / Merkez / Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 314,66 30,92 – Karaman / Merkez / Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 295,63 37,95 34,3 Karaman / Merkez / Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 281,70 43,88 33,74 Karaman / Merkez / Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 252,20 58,97 44,36

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önünde bulundurulmalıdır. En güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.