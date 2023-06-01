'Karaman FK Orduspor maçı canlı izle! Karaman FK Orduspor youtube linki canlı izle!' araştırılmaya devam ediyor. Türkiye TFF 3 Lig Yükselme Playoff 2. tur müsabakasında Karaman FK taraftarları önünde Orduspor' ağırlıyor. Üst lige çıkmak için mücadele edecek iki takımda hata yapmak istemiyor. Peki Karaman FK Orduspor maçını şifresiz nasıl izlenir? Karaman FK Orduspor youtube da şifresiz yayınlanıyor mu? Karaman FK Orduspor izlemenin yolları neler? Karaman FK Orduspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

KARAMAN FK ORDUSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye TFF 3 Lig Yükselme Playoff 2. tur müsabakasında Karaman FK taraftarları önünde Orduspor'u ağırlıyor. Yükselme maçının ilk ayağında hata yapmak istemeyen Karaman FK, avantajlı skoru alıp rövanş maçına odaklanmak istiyor. Saat 16'00'da karşı karşıya gelecek iki takımın maçı Kemal Kaynaş Stadı'nda oynanacak ve bu zorlu karşılaşmayı Buğra Taşkınsoy yönetecek.

KARAMAN FK ORDSUPOR MAÇI CANLI İZLE

ORDUSPOR GALİBİYET ARIYOR

Bugün saat 16.00’da Kemal Kaynaş stadında oynanacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi A klasman hakemlerinden Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemliklerini ise yine İstanbul bölgesi A klasman yardımcı hakemlerinden Hasan Hüseyin Tetik ve Şenol Bektaş yapacak. Karşılaşmanın 4.hakemliğini ise yine İstanbul bölgesi B klasman hakemlerinden Safa Yılmaz yapacak.

Orduspor 1967’nin bu karşılaşmaya Ömürcan Çavuşoğlu, Erdinç Karakuş, Serhat Velioğlu, Harun Özcan, Metin Sevinç, Abdülkadir Akyıldız, Uğur Ayhan, Bilal Gülden, Adem Doğan, İsmail Kayalı ve Cevatcan Ekinci ilk on biri ile sahaya çıkması bekleniyor.