Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
49. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Aytaç Kara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eysseriz gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
54. dakikada Fabiano'nun pasında ceza sahası içi son çizgisine giren Mounir, penaltı noktasına hareketlenen Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Viviano son anda gole engel oldu.
67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Levent Mercan'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinden Ozdoev çok sert vurdu. Kale sahası önündeki Diagne son anda müdahale ederek kaleciyi kontrpiyede bırakarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerim Frei, kale sahası önündeki Ozdoev'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
78. dakikada Lobjanidze'nin ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Levent Mercan kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
82. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Aytaç Kara'nın kaptırdığı topu alan Darri, soldan ceza sahasına giren Diagne'ye pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünde çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı: 3-0.
Mücadele Fatih Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Nef
Hakemler: Burak Şeker, Hakan Yemişken, Murat Şener
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano (Dk. 86 Muzaffer Cem Kablan), Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Lobjanidze, Bertolacci (Dk. 63 Feghouli), Ozdoev (Dk. 79 Ljajic), Kerim Frei (Dk. 80 Darri), Diagne (Dk. 86 Colin Kazım)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Donk, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Malsa (Dk. 86 Taylan Utku Aydın), Aytaç Kara, Fall, Eysseric, Mounir (Dk. 57 Berat Kalkan), Bahoken (Dk. 80 Ali Sühan Demirel)
Goller: Dk. 14 Lobjanidze, Dk. 67 ve Dk. 82 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 34 Bertolacci, Dk. 74 Feghouli, Dk. 82 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Yasin Özcan (Kasımpaşa)Kaynak: AA