Yıldız Çankaya’nın sanat yönetmenliğinde, Murat Yener Yıldırım ve Emre Egel’in senaryosunu yazdığı “Tutar mısın Elimi (Miras)” oyunu, 26 Mart Pazar günü AKM Tiyatro Salonunda çocuklar için sahnelenecek. Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahneye taşınan oyun, Karagöz’ün kendisine bırakılan mirası bulmak için Hacivat’la birlikte çıktığı Anadolu yolculuğu üzerinden ilerliyor. Nasrettin Hoca’dan Tuzsuz Deli Bekir tiplemesine pek çok farklı karakteri çocuklara tanıtan oyun, gerçek mirasın sahip olduğumuz kültür, sevgi ve dayanışma olduğu vurguluyor.

Yenigün Haber