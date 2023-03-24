Islama yemeği, lezzetli bir Karadeniz yemeği ve mısır unu soslu ızgarada pişirilmiş bir balık yemeğidir. İşte ıslama tarifi:
Malzemeler:
- 1 kg levrek veya çipura balığı
- 2 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 3 adet domates
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 su bardağı mısır unu
- 3 su bardağı su
- Tuz, karabiber
- Maydanoz ve limon dilimleri (servis için)
Yapılışı:
- Balığı temizleyin, fileto haline getirin ve dilimleyin.
- Soğanları, sarımsakları ve domatesleri küçük küpler halinde doğrayın.
- Biber salçasını 1 su bardağı suda eritin.
- Tereyağı ve sıvı yağı tavada eritin.
- Balık dilimlerini tavada her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.
- Kızaran balıkları geniş bir tencereye alın.
- Üzerine doğranmış soğan, sarımsak ve domatesleri ekleyin.
- Tuzu ve karabiberi de ekleyin.
- Biber salçasını da ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.
- Mısır ununu azar azar ilave ederek karıştırın.
- 3 su bardağı suyu da ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.
- Islama yemeğini servis tabağına alın.
- Üzerine maydanoz yaprakları ve limon dilimleri ekleyerek servis yapın. Afiyet olsun!
Not: Islama yemeğinin en önemli püf noktası balığın taze olmasıdır. Ayrıca mısır unu yerine un kullanarak da bu tarifi uygulayabilirsiniz.
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