Milo Djukanović, 30 yıldan uzun süredir Karadağ'ı yöneten etkili bir siyasi figürdü. Ancak son yıllarda yargı bağımsızlığına müdahale etmek, siyasi baskı uygulamak ve yolsuzlukla suçlanmak gibi eleştirilere maruz kaldı. Ayrıca, 2020 genel seçimlerinde de yenilgiye uğraması, Djukanović'in iktidarının sonunu getiren bir dönüm noktası oldu.

Diğer yandan, Jakov Milatović genç bir siyasetçi olarak ortaya çıktı ve özellikle yolsuzlukla mücadele ve ülkeyi Avrupa Birliği üyesi yapma vaatleriyle dikkat çekti. İlk turda yüzde 28 oy alarak Djukanović'in hemen arkasında yer aldı ve ikinci turda oylarını önemli ölçüde artırarak zafer elde etti.

Seçim sürecindeki dikkate değer bir faktör, seçmen katılım oranının yüksek olmasıydı. İlk turda yüzde 64 olan katılım oranı, ikinci turda yüzde 70'in üzerine çıktı. Milatović'in oy oranındaki önemli artış ve Djukanović'in oylarının azalması, liderlik değişiminin gerçekleşmesini sağladı.

Jakov Milatović, zaferini tarihi bir an olarak nitelendirerek suç ve yolsuzluklara son verileceğini vurguladı. Uzmanlara göre, bu sonuç daha çok Djukanović karşıtlarının zaferi olarak değerlendirilmekte ve yeni cumhurbaşkanının halkın ihtiyaç ve arzularına dikkat etmesi gerektiği belirtilmektedir.

Karadağ halkının liderlik değişimiyle cevabını sandıkta verdiği bu olay, Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinin de yakından takip edileceği bir siyasi dönemi başlattı. Karadağ'da yeni bir dönem başlarken, Milatović'in yönetimi altında ülkenin geleceği merakla beklenmektedir.

Yenigün Haber Merkezi