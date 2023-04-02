Kuruluş yıldönümü kutlamaları, şehirde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Pandemi önlemleri kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında şehir turu, sergiler, konserler ve diğer kültürel faaliyetler yer alıyor.

Karabük'ün kuruluşu, şehir için büyük bir dönüm noktası oluşturdu ve bölgede sanayi sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağladı. Günümüzde, Karabük, demir-çelik, enerji, madencilik, turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin merkezi konumunda bulunuyor.

Kuruluş yıldönümü kutlamaları, Karabük'ün zengin tarihi, kültürü ve sanayi potansiyelini tanıtmak ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi