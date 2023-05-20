Karabük'te düzenlenen şenliğe katılanlara yöresel lezzetler ikram edildi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Vekili Muhittin Gürel, son yıllarda "fast food" (hazır yemek) kültürüne maruz kalındığını ifade ederek, "Türk mutfağı adı altında aslında yapmak istediğimiz şey; yörenin yetişen ürünleriyle yörenin yemeklerini yapmak ve turizm için gelen insanlara sunmak." dedi.

Şenlikte katılımcılara yöreye özgü çullama, mancar dolması, cevizli çörek, zerde, Safranbolu lokumu, lokma, miyane helvası, düz pekmezli baklava, keşkek çorbası gibi lezzetler ikram edildi.

Zerde kazanının ateşi yakıldıktan sonra protokol üyeleri, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

"Karabük Lezzet Şenlikleri" çeşitli etkinliklerle 25 Mayıs'a kadar devam edecek.