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Kazada sürücüler ile otomobillerdeki B.K. (31) ve D.K. (5) yaralandı.

Karabük'ten Zonguldak yönüne giden K.T. (41) idaresindeki 57 DP 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.K. (34) yönetimindeki 67 ZD 367 plakalı otomobil ile Pirinçlik mevkisinde çarpıştı.

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Diğer kaza ise Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana geldi.

Kazada, sürücü İ.Y. ve yanındaki Z.E. (8), B.E, M.E. (13), N.O. ve M.E. yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden M.E. idaresindeki 34 GFR 755 plakalı otomobil ile İ.Y. yönetimindeki 78 AC 419 plakalı otomobil, Ortaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki kazada yaralanan 3'ü çocuk 10 kişi hastanelere kaldırıldı.