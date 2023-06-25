Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Karabük ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Karabük Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Karabük / Merkez / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|444,35
|3,46
|4,44
|Karabük / Safranbolu / Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|413,97
|7,62
|–
|Karabük / Safranbolu / Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|401,69
|9,64
|10,77
|Karabük / Merkez / Alparslan Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|394,82
|10,84
|10,95
|Karabük / Merkez / Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|327,82
|26,64
|20,47
|Karabük / Merkez / Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|316,59
|30,27
|22,56
|Karabük / Merkez / Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|310,25
|32,46
|34,19
|Karabük / Merkez / Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|287,68
|41,26
|49,06
|Karabük / Merkez / Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|252,97
|58,53
|64,57
|Karabük / Safranbolu / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|222,87
|77,96
|–
|Karabük / Safranbolu / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|189,03
|96,55
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları bu verileri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, taban puanlar her yıl değişebilmekte ve kontenjanlara göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ