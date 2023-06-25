Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Karabük ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Karabük Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Karabük / Merkez / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 444,35 3,46 4,44 Karabük / Safranbolu / Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 413,97 7,62 – Karabük / Safranbolu / Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 401,69 9,64 10,77 Karabük / Merkez / Alparslan Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 394,82 10,84 10,95 Karabük / Merkez / Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 327,82 26,64 20,47

Karabük / Merkez / Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 316,59 30,27 22,56 Karabük / Merkez / Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 310,25 32,46 34,19 Karabük / Merkez / Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 287,68 41,26 49,06 Karabük / Merkez / Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 252,97 58,53 64,57 Karabük / Safranbolu / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 222,87 77,96 – Karabük / Safranbolu / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 189,03 96,55 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları bu verileri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, taban puanlar her yıl değişebilmekte ve kontenjanlara göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.