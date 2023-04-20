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Dr. Engin Ekmekçi'nin vefatı, meslektaşları ve hastaları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Karabük İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Engin Ekmekçi , geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Kurtardığı nice hayatlar onu daima minnettarlıkla anacak." ifadelerini kullandı.