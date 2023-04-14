ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 18-23. kilometrelerinde (Güney Taşıma Kolu Şanlıurfa yönü) üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle söz konusu kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşakları Orhangazi Tüneli kesiminde çalışma programına göre önce sağ, sonra sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönde ikişer şeritten devam ediyor.

TİS Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları 2-4. kilometrelerinde Özerli Viyadüğü'ndeki genleşme derzi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Demirköy-İğneada yolu, 5-21. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak Avcılar köyü yolundan gerçekleştirilecek.

Aydın-Denizli yolunun 21-24. kilometrelerinde (Kumkısık mevkisi) otoyol köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 56-61. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Bursa-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna (Beşpınar Mesire Alanı) yönlendiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ve güzergahlarında yapılan bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.