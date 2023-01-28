Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oldu.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı ve çevresinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezinde yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının bölgede 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

Mersin'de kar nedeniyle iki araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Mersin'de, Erdemli-Ayrancı kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 araçtaki 5 kişi kurtarıldı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece belediyeyi arayan bir aile, kar yağışının etkili olduğu Erdemli-Ayrancı kara yolunda kaldıklarını, çağırdıkları çekicinin de mahsur kaldığını belirtti.

İhbar üzerine harekete geçen Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toros Mahallesi Abant Çeşmesi mevkisindeki araçlara ulaşmak için yolu açtı.

Ekiplerin yolu açmasının ardından iki araçtaki 5 kişi kurtarıldı.

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri d kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yıldız Dağlarının yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Sisin etkili olduğu Jandarma Kule mevkisinde ise sürücüler ilerlemekte güçlü çekiyor.

Karayolları 15 Şube Şefliği ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede gün boyu aralıklarla kar yağışı bekleniyor. (AA)