Depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çin'den Türkiye'ye gelen ekip, bölgedeki çalışmalarını tamamladı. İstanbul'da bulunan Çinli ekip, gezmek için geldiği Kapalıçarşı'da esnaf tarafından alkışlarla karşılandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, arama ve kurtarma çalışmaları sırasında giydikleri kıyafetlerle Kapalıçarşı'da yürüyen ekibin, esnaf tarafından alkışlanması yer alıyor. Kayıtlarda, ekipteki bazı kişilerin de alkışlar üzerine ellerini birleştirerek teşekkür ettiği görülüyor. (AA)