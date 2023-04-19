Balkon deyince akla ilk gelen şey bitkiler… Farklı türdeki bitkilerle yaşayan bir balkon oluşturabilirsiniz. Renkli kırlentler ve duvar süsleri de balkonunuza hareket katacaktır.

Her alanda olduğu gibi kapalı balkon dekorasyonunda da mobilya seçimi büyük önem taşıyor. Balkonunuz küçükse sedir tipi saklama alanları hem oturma hem depolama imkanı sağlayabilir. Şifonyerler, kapaklı dolaplar ya da balkon duvarlarına monte edilebilir dolap ya da raflar da balkon dekorasyonunda kullanılabilir. Dekoratif saklama kutuları da kapalı balkonlarda düzen sağlamaya yardımcı oluyor. Duvar tipi apliklerde dar alanlarda etkili oluyor. Halı seçimi içinde etnik desenli bir kilim tercih edebilirsiniz. Eğer balkon masanızı ahşaptan seçerseniz daha sıcak bir ortam yaratabilirsiniz.

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