KAPYAD ile birlikte, Kapadokya’nın temel turizm unsurları olan oteller, balon firmaları, restoranlar, halı mağazaları, çanak atölyeleri ve bağcılık firmalarının lider yatırımcıları ilk kez bir araya gelip ortak bir gaye etrafında toplanmış oldular. Indigo Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Brezilya Fahri Konsolosu Ömer Tosun’un başkanlığında kurulan KAPYAD, ilk toplantısını Uçhisar Museum Hotel’de gerçekleştirdi. Toplantının ardından tüm üyelerin katılımı ile Nevşehir Valisi Sn. İnci Sezer Becel ve Kapadokya Alan Başkanı Sn. Birol İnceciköz makamlarında ziyaret edilerek tanışma ve istişare toplantıları gerçekleştirildi. KAPYAD Başkanı Ömer Tosun, Kapadokya turizminin öncü yatırımcılarını bir çatı altında toplamış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek; “Derneğimizin en temel kuruluş amacı ‘Kapadokya’ markasının ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu amaçla başta Kapadokya Alan Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olmak üzere tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumları ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ile ‘Kapadokya’ markasına değer katılması, bölge turizm yatırımcılarının sorunlarının çözüme kavuşturulması, katma değer üreten nitelikli turizm yatırımı sayısının artırılması ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına politikaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı. Ömer Tosun ayrıca; “Bölgenin en önde gelen turizmcileri ile bir araya gelerek kurduğumuz derneğimizin Kapadokya’nın korunması, doğru tanıtılması ve doğru planlanması konularında oldukça hassas ve etkin olmasını planlıyoruz” dedi. Vali Becel ise yaptığı açıklamada, derneğin kuruluş haberini ilk aldığında oldukça mutlu olduğunu ifade ederek “Kapadokya bölgemizin çok büyük bir eksiğinin giderilmiş olmasından ve bu denli etkin turizm yatırımcılarının bir araya gelerek oldukça önemli bir irade oluşturmasından son derece mutlu oldum, bölgemiz için hayırlı olsun” dedi. Kapadokya Alan Başkanı İnceciköz ise KAPYAD’ın kuruluşunun Kapadokya için son derece önemli olduğuna değinerek, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın başta üst ölçekli planlama çalışmaları olmak üzere birçok konuda KAPYAD ile birlikte çalışacaklarına vurgu yaptı. KAPYAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı görevini üstlenecek olan Turizm Eski Bakanı ve Uçhisar’da yer alan Taşkonaklar otelinin sahibi Bülent Akarcalı; “Son derece kıymetli turizm yatırımcılarını bir araya getirmeyi başaran Ömer Tosun’a teşekkürü borç kabul ediyorum. KAPYAD ile Kapadokya turizmi çok büyük bir eksiğini gidermiş oluyor. Eminim ki, tüm üye arkadaşlarımızın desteği ile çok önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.
24 Mart 2023 tarihi itibariyle KAPYAD üye listesi ise şu şekilde gerçekleşti;
Ömer Tosun - Indigo Group (Başkan)
Bülent Akarcalı - Taşkonaklar (Yüksek İstişare Kurulu Başkanı)
Ahmet Serdar Körükçü - Dorak Holding
Murat Çoban - Kaya Balloon
Ali Yavuz - Kelebek Group
Halis Uluer - HU of Cappadocia / Harem Cappadocia
Deniz Oktay Karkin - Argos in Cappadocia
Ozan Körükçü - Carus Hotel
Ziya Taşdelen - Göreme Onyx
Feride Macarcıkoğlu - Mira Cappadocia / Bazaar 54
Nazif Demir - Alden Otelcilik
Abdullah Şen - Karlık evi
Kubilay Bozonoğulları - Elai Restaurant / Les Maisons de Cappadoce
Alper Kankılıç - Millstone Hotel / Millocal Restaurant
Nebil Tahincioğlu - NT Group
Mustafa Ertaş - Kapadokya Hill Otel
Mehmet Toybıyık - Fresco Cave Suites
Tolga Tosun - Indigo Group
Mustafa Demirci - Aydınlı Cave
Hamdi Dinler - Monarch Hotel / Canyon Cave
Ferit Kayrak - Tafoni Cave
Mustafa Çankaya - CCR
İbrahim Baştutan – Gamirasu Cave
Güray Tüysüz - Güray Müze
Mehmet Erdoğan - Kocabağ Şarapçılık
Hasan Turasan - Turasan Şarapçılık
Fatih Ün - Dream of Cappadocia
Arda Zor - Rox Cappadocia / Reserved Restaurant
Mehmet Kök - Fairyland Otel
Yavuz Demir - Elika Cave
Selahattin Tezcan - Fosil Cave
Mustafa Halıcı - Mustafa Cappadocia Resort
Cihan Akdağ - Bezirhane Seramik
Mehmet Çınar - Çınar Halıcılık
Can Öğütçü - Suhan Otel