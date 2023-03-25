KAPYAD ile birlikte, Kapadokya’nın temel turizm unsurları olan oteller, balon firmaları, restoranlar, halı mağazaları, çanak atölyeleri ve bağcılık firmalarının lider yatırımcıları ilk kez bir araya gelip ortak bir gaye etrafında toplanmış oldular. Indigo Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Brezilya Fahri Konsolosu Ömer Tosun’un başkanlığında kurulan KAPYAD, ilk toplantısını Uçhisar Museum Hotel’de gerçekleştirdi. Toplantının ardından tüm üyelerin katılımı ile Nevşehir Valisi Sn. İnci Sezer Becel ve Kapadokya Alan Başkanı Sn. Birol İnceciköz makamlarında ziyaret edilerek tanışma ve istişare toplantıları gerçekleştirildi. KAPYAD Başkanı Ömer Tosun, Kapadokya turizminin öncü yatırımcılarını bir çatı altında toplamış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek; “Derneğimizin en temel kuruluş amacı ‘Kapadokya’ markasının ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu amaçla başta Kapadokya Alan Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olmak üzere tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumları ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ile ‘Kapadokya’ markasına değer katılması, bölge turizm yatırımcılarının sorunlarının çözüme kavuşturulması, katma değer üreten nitelikli turizm yatırımı sayısının artırılması ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına politikaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı. Ömer Tosun ayrıca; “Bölgenin en önde gelen turizmcileri ile bir araya gelerek kurduğumuz derneğimizin Kapadokya’nın korunması, doğru tanıtılması ve doğru planlanması konularında oldukça hassas ve etkin olmasını planlıyoruz” dedi. Vali Becel ise yaptığı açıklamada, derneğin kuruluş haberini ilk aldığında oldukça mutlu olduğunu ifade ederek “Kapadokya bölgemizin çok büyük bir eksiğinin giderilmiş olmasından ve bu denli etkin turizm yatırımcılarının bir araya gelerek oldukça önemli bir irade oluşturmasından son derece mutlu oldum, bölgemiz için hayırlı olsun” dedi. Kapadokya Alan Başkanı İnceciköz ise KAPYAD’ın kuruluşunun Kapadokya için son derece önemli olduğuna değinerek, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın başta üst ölçekli planlama çalışmaları olmak üzere birçok konuda KAPYAD ile birlikte çalışacaklarına vurgu yaptı. KAPYAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı görevini üstlenecek olan Turizm Eski Bakanı ve Uçhisar’da yer alan Taşkonaklar otelinin sahibi Bülent Akarcalı; “Son derece kıymetli turizm yatırımcılarını bir araya getirmeyi başaran Ömer Tosun’a teşekkürü borç kabul ediyorum. KAPYAD ile Kapadokya turizmi çok büyük bir eksiğini gidermiş oluyor. Eminim ki, tüm üye arkadaşlarımızın desteği ile çok önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.

24 Mart 2023 tarihi itibariyle KAPYAD üye listesi ise şu şekilde gerçekleşti;

Ömer Tosun - Indigo Group (Başkan)

Bülent Akarcalı - Taşkonaklar (Yüksek İstişare Kurulu Başkanı)

Ahmet Serdar Körükçü - Dorak Holding

Murat Çoban - Kaya Balloon

Ali Yavuz - Kelebek Group

Halis Uluer - HU of Cappadocia / Harem Cappadocia

Deniz Oktay Karkin - Argos in Cappadocia

Ozan Körükçü - Carus Hotel

Ziya Taşdelen - Göreme Onyx

Feride Macarcıkoğlu - Mira Cappadocia / Bazaar 54

Nazif Demir - Alden Otelcilik

Abdullah Şen - Karlık evi

Kubilay Bozonoğulları - Elai Restaurant / Les Maisons de Cappadoce

Alper Kankılıç - Millstone Hotel / Millocal Restaurant

Nebil Tahincioğlu - NT Group

Mustafa Ertaş - Kapadokya Hill Otel

Mehmet Toybıyık - Fresco Cave Suites

Tolga Tosun - Indigo Group

Mustafa Demirci - Aydınlı Cave

Hamdi Dinler - Monarch Hotel / Canyon Cave

Ferit Kayrak - Tafoni Cave

Mustafa Çankaya - CCR

İbrahim Baştutan – Gamirasu Cave

Güray Tüysüz - Güray Müze

Mehmet Erdoğan - Kocabağ Şarapçılık

Hasan Turasan - Turasan Şarapçılık

Fatih Ün - Dream of Cappadocia

Arda Zor - Rox Cappadocia / Reserved Restaurant

Mehmet Kök - Fairyland Otel

Yavuz Demir - Elika Cave

Selahattin Tezcan - Fosil Cave

Mustafa Halıcı - Mustafa Cappadocia Resort

Cihan Akdağ - Bezirhane Seramik

Mehmet Çınar - Çınar Halıcılık

Can Öğütçü - Suhan Otel