Kansızlık Belirtileri

-Halsizlik

-Yüzde, gözde veya tırnak yataklarında solgunluk

-Baş ağrısı ve baş dönmesi

-Göğüs ağrısı

-Erken yorulma

-Nefes darlığı

-Çarpıntı

-Kulak çınlaması

-Huzursuz bacak sendromu

-Soğuk el ve ayaklar

-Demir eksikliği

-Uykusuzluk

Kansızlığın Tedavisi

Kansızlığın tedavisi kansızlığa neden olan bulgulara göre değişiklik gösterir. Önlem olarak en başta doğru beslenilmelidir. Demir eksikliğine bağlı kansızlığın tedavisi doktorun hastanın yaş grubuna göre hastaya verdiği demir içeren ilaçların alınımı ile gerçekleşir ve hastanın demir içeren gıdalar tüketmesini sağlayarak desteklenir. B-12 ve folik asit eksikliğinden kaynaklanan kansızlıklarda hastaya bunları içeren ilaçlar ve gıdalar tüketmesi uzman kişi tarafından tavsiye edilir. Kemik iliğinden kaynaklanan kansızlıklar ancak kemik iliği nakli ile tedavi edilebilir. Uzun süreli kansızlık ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle hastalığın tanısı ve tedavisi sürecinde mutlaka doktora başvurunuz.

Keçiboynuzu Pekmezinin Kansızlığa Etkisi

Kansızlık için ideal bir besin olan keçiboynuzu pekmezi demir bakımından zengindir. Aynı zamanda dut ve üzüm karşımı pekmez, yüksek oranda B12 ve demir içermektedir. Bu bağlamda kansızlığa iyi gelen besinler arasında yer alır.

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