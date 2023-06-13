KANSER HASTALARI İLE ELELE

9-10 Haziran tarihlerinde Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz, Yönetim Kurulu üyeleri, idari ekip, KAYD Gençlik Komitesi gönüllüleri ve destekçilerinin hazır bulunduğu 16 kişilik heyet Hatay’da yaşayan ve depremde evleri yıkılan 16 kanser hastası için, 2 odalı, banyo ve mutfaklı konteyner evleri ailelere teslim etti.

Deprem bölgelerine daha önce 8 tır yardım ile destek olan Kansersiz Yaşam Derneği; Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve Bölge Sahra Hastaneleri ile iletişime geçerek sürdürülebilir yardım çalışmalarına devam etme kararı aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgedeki 6 ilçedeki farklı yerleşim bölgelerinde bulunan kanser hastalarına, hijyen koşullarının sağlandığı, kişiye özel hazırlanmış konteynerler yaptırmaya karar verdi. Yerel yönetimlerin yönlendirmesi sonucu tespit edilen hastalara konteyner evler, eşyalarıyla beraber teslim edildi.

Ayrıca evlerde bulunan hastalara Kansersiz Yaşam Derneği “Aile Yaşam Desteği Fonu” tarafından 1 yıllık burs bağlandı.



Evlerin tesliminde aileleri bizzat ziyaret eden Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz; “Şubat ayında yaşanan afetten duyduğumuz üzüntüyü, çalışmalarımıza dökerek deprem bölgelerinde yaşayan kanser hastası ailelerimiz için sürdürülebilir bir proje haline getirdik. Nisan ayında derneğimiz tarafından düzenlenen iftar davetimizde Aile Yaşam Desteği fonumuz için toplanan bağışları, bu projeyi gerçekleştirmek için kullandık. 16 adet; 2 odalı, banyolu, mutfaklı evlerini teslim ettiğimiz kanser hastası ailelerimize aynı zamanda fonumuzdan aylık nakit burs desteği de vermeye başladık. Hastalığın seyrinin her bir hastada farklı geliştiği ve hali hazırda psikolojik bir travma yaşadıkları için birbirlerinin hastalık seyrinden etkilenmeleri göz önünde bulundurarak konteynerlerin bir arada olmasındansa, onkopsikologların görüşleri neticesinde hastaların dilediği yerlerde, ayrı ayrı bölgelerde bulunmasının daha doğru olacağına karar verildi.

Deprem bölgesindeki yaraları sarabilmek için ilk günden itibaren destekçilerimizden gelen bağışları 8 tır ihtiyaç malzemesi olarak bölgeye iletmiştik. Şimdi ise hayat şartlarını iyileştirmek için birebir 16 kanser hastası aileye dokunabilmek ve onların mutluluklarını görmek paha biçilmez bir duygu. Bundan sonrasında da deprem bölgesindeki kanser hastalarını, yeni kaynaklar yaratarak desteklemeye devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek olan Hatay Valiliği’ne, Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’na ve bizlere depolarını açıp iş gücü desteği veren Özbuğday Un Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aykut Özbuğday’a ve ev eşyalarının alınmasına destek veren Elim Sende Platformunun tüm bağışçılarına ayrıca teşekkür ediyoruz” diye bilgi verdi.