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Kolon kanserine yakalanarak acil hastaneye yatırılan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyatının iyi geçtiğini söyledi.

Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İlk açıklama geldi

sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüsnü Şenlendirici, "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasından doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerimle buluşacağım"ifadelerini kullandı.

Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici'den ilk açıklama: Sağlık durumum gayet iyi, kısa süre içinde döneceğim

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi