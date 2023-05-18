Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Hakemli BMJ Case Reports dergisinde yayımlanan yeni bir makalede, 60'lı yaşlarında bir kadının kanser tedavisinden sonra dili siyah ve kıllı hale geldiğinin saptandığı açıklandı. Doktorlar muayene sırasında cildinde olmayan gri, benekli lekeler olduğunu fark ettiler.

Daha ileri incelemelerde, dilin çoğunu kaplayan siyah bir pigmentasyon yaması olduğu ve dildeki tümseklerin belirgin, saç benzeri hale geldiği anlaşıldı.

Hasta dilinin normalden farklı görünmekle kalmayıp aynı zamanda acı verici olduğunu da ifade etti.

Vaka raporuna göre, kadının karaciğer metastazı olan kanser ameliyatı sonrası kemoterapi öyküsü olduğu ve bunun farklı bir hastanede geçirildiği belirtildi.

Bu durumun kötü ağız hijyeni, peroksit gibi tahriş edici maddeler içeren gargaraların aşırı kullanımı, tütün kullanımı ve hatta ölü deri hücrelerine izin vermeyen çok fazla yumuşak gıda yemekten de kaynaklanabileceği belirtiliyor.