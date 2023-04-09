İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uzun süre tedavi gören çocuklar için sınıf oluşturuldu.

Haftanın belirli günlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören anaokulu ve ilkokul çağındaki 12 öğrenciye eğitim veriyor. Hasta yatağından kalkamayan çocuklar da odalarında eğitim alıyor.

Eğitimlerle moral ve motivasyonları arttı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Kahraman Öncel, hastanenin 15 yataklı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği ile bölgeye hitap ettiğini söyledi.

Radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi süreçlerinden sonra uzun süre yatmak zorunda kaldıkları için çocukların eğitiminin aksadığını belirten Öncel, klinikte tedavi gören çocukların eğitiminin aksamaması için hastanede özel sınıf oluşturulduğunu ifade etti. (AA)