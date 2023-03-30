Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Ramazan Ayı’nın sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma ruhunu lösemi ve kanser mücadelesi veren hastalarının evlerine taşımakla kalmıyor, düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla kanser hastalarıyla aynı masada bir araya geliyor. LÖSEV, yüzlerce kanser hastası ve ailesinin katıldığı büyük iftar yemekleri ile kanser hastalarına moral vermeyi, dayanışma duygusunu yaşatmayı, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinde kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, geleneksel LÖSEV iftar yemeklerinin ilki İstanbul’da Nakkaş Kebap’ta gerçekleşti. İstanbul’da 5 ayrı ilçede ve İstanbul şubeye bağlı illerde iftar yemeği düzenleyecek olan LÖSEV, hastane iftarları ve vakfa kayıtlı hastalarına yaptığı ev ziyaretlerinde de aileleriyle iftar sofralarında bir araya gelecek. Hacivat ve Karagöz gösterisi ve fasıl eşliğinde verilen iftarda aileler birlik ve dayanışmanın verdiği mutluluğu yaşadılar. LÖSEV yaptığı moral etkinlikleri ile aileleri maddi yardımların yanı sıra manevi olarak da desteklemeye devam ediyor.

Fitre, Fidye ve Zekâtlarınızla Önce Çocuklar İyileşsin

Ramazan ayı boyunca yapılan fitre, fidye bağışları ile kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok gıda desteği ailelerin evlerine kadar gönderiliyor. Ayrıca Zekât bağışları ile sosyal hizmet uzmanlarınca yoksunluğu tespit edilmiş lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve annelerinin banka hesaplarına 12 ay boyunca nakit yardım olarak iletiliyor. Tüm bu desteklerin yanı sıra LÖSEV’in LÖSANTE Hastanesinde ise ihtiyaçlı lösemi ve kanser hastası çocuklara tamamen ücretsiz tedavi sunuluyor. Ramazan Bayramı bağışlarıyla yoğun bakımdan kan ve trombositlerine, yurtdışı ilaçlarından o ilaçları koyacakları buzdolaplarına kadar Lösemili Çocukların ve ailelerinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ