Beykoz sahilde yer alan Su Sporları Merkezi 7'den 70'e meraklılarını ağırlıyor. Merkezde kano, kürek ve yelken dersleri verilen gençlerin yanı sıra, hafta sonlarını aktivitelerle değerlendirmek isteyen vatandaşlar kentin farklı noktalarından merkeze geliyor.

Hocaların hızlandırılmış sürüş eğitimleri sonrası tek kişilik kanolarla denize açılan vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nda serin suların ve manzaranın tadını çıkarıyor.

Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda su sporları meraklısını ağırlayan merkez, hava şartlarının elverişli olduğu her pazar, 18 yaş üstündeki vatandaşların kano tecrübesi yaşamasına aracılık ediyor.

Merkezin kürek ve kano antrenörü Fatih Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ila 70 yaş aralığındaki insanlara hizmet verdiklerini, 9-14 yaş aralığındaki gençleri de yaz okuluna aldıktan sonra Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nde değerlendirdiklerini anlattı.

Köken, 18 yaşın üstündekilerin merkeze gelerek kısa süreli eğitimin ardından Boğaz'da kano çekebildiğini dile getirerek, "Geçen yaz çok duyuldu ve ciddi bir yoğunluğa sebep oldu. Bu sene ekipmanımızı ve hoca sayımızı arttırarak daha iyi hizmet verme çabasındayız." dedi.

"Yaklaşık 700 metrelik bir güzergahımız var"

Kano sürüşünde güvenliği önemsediklerini ve kanonun üzerindeyken insanların nasıl davranmaları gerektiğine dair ders verdiklerini dile getiren Köken, kano tecrübesi kazanmak isteyenlerin yaklaşık yarım saat su üzerinde kaldığını anlattı.

Denizde botlarıyla kano çekenlerin yanlarında olduklarını belirten Köken, "İnsanları deniz tutabiliyor, başları dönebiliyor, devrilebiliyorlar. Deniz kanosu zor devriliyor ama arada devrilen de oluyor tabii ki. Olursa hemen müdahale ediyoruz, karaya çıkartıyoruz. Zaten can yeleği de olduğu için herhangi bir problem yaşanmıyor. Güvenlik bizim için önemli. Yaklaşık 700 metrelik bir güzergahımız var. İnsanlar o hat üzerinde gidip geliyor." diye konuştu.

Fatih Köken, merkezde 50 kanoyla hizmet verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Boğaz'da kano yapma fikri çok ilgi çekici, bir kişi bunun için kalkıp Almanya'dan gelmiş. Şehir dışından da gelenler var. Sabah 09.00 ila 12.00 arasında kayıt almaya başlıyoruz. Biz 09.00'da kayıt aldığımız için burada kayıt sırası oluşuyor. Buraya gelen insan telefonuyla suya inebiliyor. Telefonlarıyla suya inebildikleri, sosyal medyada paylaşım yaptıkları için böyle bir ağ oluşuyor ve insanlar buraya ilgi gösteriyor."

Sporcular da antrenman yapıyor

Kürek sporuyla ilgilenen 15 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Yüksel de düzenli geldiği merkezde antrenman yapıyor.

Kano kullanırken katıldığı seçmelerle kürek sporuna geçtiğini anlatan Yüksel, "Çok severek yapıyorum. Kürek daha zor, biraz güç falan istiyor. Zorladığı için seviyorum. 5 gün antrenmanım var. Sıkı antrenmanlar ama aynı zamanda da yorucu tabii." dedi.

İlkokul öğrencisi 12 yaşındaki Selin Sare Namlı da merak ettiği bir spor dalı olduğu için kanoyla ilgilendiğini belirterek, 2 sene önce başladığı bu spordan çok keyif aldığını söyledi. (AA)