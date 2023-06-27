Harry Kane ismi, Robert Lewandowski'nin geçen yaz ayrılmasından bu yana FC Bayern'de sık sık anılıyor. Tottenham Hotspur'ün 29 yaşındaki forvet oyuncusu sürekli olarak Bayern'in adayları arasında yer alıyor.

İngiliz portalı "The Athletic" Salı günü Londra'ya Bayern'den resmi bir teklifin geldiğini bildirdi. Bayern'in teklifinin 70 milyon Euro'dan başladığı ve bonus ödemelerinin eklenebileceği belirtildi. Kane'in "Spurs" ile 2024 yazına kadar sözleşmesi var.

Teklifin doğrulandığı çeşitli haberler ışığında, "Tottenham" Bayern'in teklifini reddetti. Gazeteci Ben Jacobs'a göre, "Tottenham" patronu Daniel Levy satmak istemiyor, zaten 100 milyon poundun altında bir teklif kabul edilmiyor.

Son zamanlarda, "Bild" ve "Sky"ın raporları da Alman rekor şampiyonunun Kane konusunda yoğunlaştığını gösterdi. Pazartesi sabahı, aralarında koç Thomas Tuchel ve eski patronlar Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin de bulunduğu yedi kişilik bir "Transfer Görev Gücü" toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, forvet hattındaki personel planlaması özellikle tartışıldı ve Kane, gelecek haftalardaki çabaların odaklanacağı son aday olarak belirlendi.

"Sky"e göre, İngiliz oyuncunun yönetimiyle iyi görüşmeler yapıldı. Kane, Bayern patronlarına olumlu sinyaller gönderdi ve yurt dışına transfer olması durumunda tek seçeneğinin Bayern Münih olacağını ima etti.

Premier League'de kalmanın ne kadar gerçekçi olduğu, Kane'in hala Alan Shearer'ın gol rekorunu kırmayı hedeflediği raporlarda belirtilmiyor. Uluslararası rekabette başarısız olduktan sonra İngiliz haberlerinde Kane'in ayrılması sık sık spekülasyon konusu oluyor. Kane ayrıca Münih'teki tek seçenek, diğer adaylar Napoli'nin Victor Osimhen veya Frankfurt'un Randal Kolo Muani'nin artık listelerinde olmadığı belirtiliyor.