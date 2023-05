'Kandahar' , Afganistan'ın göbeğinde konuşlanmış bir CIA ajanı olan Tom Harris'i konu alan bir aksiyon gerilim filmi . Bir görevi başarıyla tamamladıktan sonra, kimliğinin ve göreviyle ilgili istihbaratın sızdırıldığını öğrenen Tom'un nefes alacak vakti yoktur. Şimdi Afgan tercümanıyla kaçan Tom'un Afganistan'dan canlı çıkmak için tek umudu, kendisini bir uçağın beklediği Kandahar'daki eski bir CIA üssüne ulaşmaktır . Ancak onları avlamakla görevli seçkin bir askeri birlik, güvenliğe giden yollarının önünde duruyor.

Ric Roman Waugh'un yönettiği filmin başrollerinde Gerard Butler , Navid Neghaban, Ali Fazal, Bhahdor Foladi, Nina Toussaint-White, Vassilis Koukalani ve Mark Arnold yer alıyor. 'Kandahar' aksiyon dolu olsa da, Tom ve tercümanı arasındaki ilişki aracılığıyla Orta Doğu'daki çatışmanın içinde kalanlara çok insani bir yön gösteriyor. Ama bu ilişkinin arkasında herhangi bir gerçek var mı? Gelin birlikte dalalım ve öğrenelim!

Kandahar Gerçek Bir Hikaye mi?

Evet, 'Kandahar' gerçek bir hikayeye dayanıyor. Senaryo, hikayeyi 2013 yılında Afganistan'da Savunma İstihbarat Teşkilatında çalışırken kendi deneyimlerine dayandıran Mitchell LaFortune tarafından yazılmıştır. Yazar, filmin yönetmeni Ric Roman Waugh ile ilk kez, Waugh'un ABD ile tanıştığı 'Greenland' üzerinde çalışırken tanıştı. film yapımcısı Basil Iwanyk'in hikayesi.

"Grönland'da birlikte çok çalıştık ve sonra aklıma Basil [Iwanyk] geldi - ve Mitch'in ordunun CIA versiyonu olan ordunun DIA'sındaki geçmişini biliyordum - ve dedi ki, ' Burn Run adlı senaryosunu hiç okudun mu?' Ben de 'Bu nedir?' Yönetmen ScreenRant'a, "Eh, bu bir nevi Orta Doğu'da yaşadığı zamanlara dair kendi anlatımına dayanıyor, ancak aynı zamanda kaçak giden bir CIA ajanının gerçek olaylarından da ilham alıyor" dedi .

"Burn Run", Mitchell'in 2016'da Thunder Road Pictures'a sattığı ve sattığı özel senaryoya verdiği başlık; Basil Iwanyk, yapım şirketinin kurucusudur. 82. Hava İndirme Tümeni ve ardından Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın bir parçası olan yazar, We Are The Mighty ile yaptığı konuşmada Afganistan'da geçirdiği zamanın hikayenin gelişimini nasıl etkilediğinden bahsetti. Mitchell LaFortune, "Film kesinlikle İran sınırında olduğum Afganistan'daki ilk ve ikinci ve ardından son iki konuşlandırmamdan çekildi" dedi.

Yazar ekledi, "Yabancı bir savaş bölgesinde bir Amerikalı olarak ne kadar savunmasız olduğunuzun hikayesini özellikle anlatmak istedim. Tamamen belirli bir kişiye güveniyorsunuz çünkü dili konuşabiliyorlar ve benim için bu filmin kalbi, bir operatör ile çevirmeni arasındaki ilişki, ki bu benim deneyimlediğim bir şey.” "Kandahar"ın öncülü -bir casusun düşman bölgesinden kaçmak ve aynı zamanda bir sivilin hayatını korumak zorunda olması- kesinlikle heyecan verici olsa da, hikayenin kendisi hem ABD'den hem de Orta Doğu'dan insanlar hakkındadır. savaşın dehşetini yaşayanlar.

Vizyonu doğru bir şekilde sunmak ve hikayeye daha fazla özgünlük katmak için, çeşitli roller için çok daha çeşitli bir oyuncu kadrosu alındı. “Canlandırıcıydı çünkü olağan şüphelileri seçmeyeceğimiz konusunda çok büyük bir noktaya değindik. Hollywood'da bu tür bir kişiyi oynayan iki kişiyi kadroya almayacaktık, dünyadaki gerçek şeyi bulmak istedik," dedi Waugh oyuncu seçimleri hakkında.

Waugh ayrıca, birkaç oyuncunun savaşla ilgili kendi kişisel deneyimlerini de filme taşıdığını sözlerine ekledi. Mohammad karakterini yazan aktör Navid Negahban, "İran-Irak savaşından Tahran'dan çıkan bir çocuk mülteciydi, bu yüzden bunun ne hakkında olduğunu biliyor ve bölgeleri, nasıl konuştuklarını biliyor. bölgeler, bu yüzden bazen, büyük keşifler olan insanları bulmada büyük yardımcı oldu. Benzer şekilde, 'Kandahar'da çok kısa bir sahnede yer alan Najia Khaan, bir Afgan mülteci olarak kendi deneyiminden filmde Afganistan'daki kadınların içinde bulunduğu kötü durum hakkında konuştu.

Filmde bu insan bağlantılarını bir arada tutan kişi, 'Kandahar'da Tom Harris'i canlandıran Gerard Butler'dır. Butler ve Waugh daha önce 'Angel Has Fallen' ve 'Greenland'da birlikte çalıştılar. Aslında aktör, Waugh'un 'Kandahar'da başrolü oynaması için ilk tercihiydi. Yönetmen Collider'a “İnsan karakterleri oynuyor” dedi . “…Kırılganlığı oynamakta ve duyarlı olmakta, ham duygu olmakta, bizimle ilgili hale geldiği yerde insanlığın kusurlarıyla oynamakta bir sorunu yok.”

Waugh ayrıca, “70'lerin karakterlerinin bizimle ilişkilendirilme şekli ve hatta 50'lerin bazı karakterleri, Gerry bugünün karakteridir; O, yakınlık kurduğumuz bir adam çünkü oyunu çok ham bir bakış açısıyla oynuyor.” Tüm bunlar, 'Kandahar'ın yapımına harcanan tüm çabayı ve düşünceyi, sadece bir aksiyon filmine indirgenmeyecek şekilde sergilemeye hizmet ediyor. Bunun yerine, aşılmaz zorluklar ve açıklanamaz şiddet karşısında mücadele eden ve acı çeken insanların gerçek hikayesini ve tüm bunlar boyunca aralarında oluşan bağlantıları anlatıyor.