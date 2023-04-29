Kanaryaların uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşamaları için bu hayvanlar için özel hazırlanmış yemlerden kullanmaları gerekmektedir. Kanaryalar, kanarya yemi başta olmak üzere marul, elma, yulaf, kenevir ve darı ile beslenmektedirler. Kanaryalar yağlı tohumlardan olan kenevir, susam, şalgam, turp unlu tohumlardan ise darı, yulaf bulgur gibi besin maddeleri ile beslenmekten hoşlanan canlılar olmaktadırlar. Bu tohumların karıştırılarak kanaryalara verilmesi gerekmektedir.

Kanaryalar, kıvırcık, semizotu, brokoli, havuç, elma ve salatalık gibi yiyecekler ile de beslenebilmektedir. Yavru kanaryaların beslenmesi için de özel karışımlar hazırlanması gerekmektedir. Bu karışımlar yavruya verilecek mamanın içerisine yumurta katılarak hazırlanmalıdır.

Kanaryanıza asla, çikolata, şeker, soğan veya sarımsak gibi yiyecekler vermemelisiniz.

Yemedikleri yemleri her gün temizlemeli ve yem kabından almalısınız. Yemlerin nemli olmamasına dikkat etmelisiniz. Nemli yem, bakteri barındırabilir. Bu da kanaryanızı hasta eder.

Ayrıca, kafesin altına kuş kumu sermeniz gerekecektir. Kanaryalar doğada toprakta yaşadıkları için, kuş kumu tırnak bakımı ve sindirim sistemi için önemlidir.

Kanaryalar temiz bir ortamda yaşamalıdır. Kafesi düzenli olarak temizlemeli ve suluk ve yemlikleri günlük olarak temizlemelisiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ