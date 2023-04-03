Romanya’da faaliyetine devam eden Kanal D Romanya’ya ek olarak yeni TV kanalı Kanal D2, yayın hayatına başladı.

Doğan Holding, ‘Doğan Yatırım Modeli’ kapsamında gerçekleştirdiği internet ve eğlence sektöründeki yatırımlarına bir yenisini ekledi. Romanya’daki medya çalışmalarını 16 yıldır sürdüren şirketin yeni yatırımı Kanal D2 yayın hayatına başladı.

Kanal D, Radio Impuls’un yanı sıra kanald.ro, kanald2.ro, wowbiz.ro, stirilekanald.ro, Kfetele.ro, radioimpuls.ro, YouTube, WOWNews ve theXclusive gibi dijital yayınları da bünyesinde bulunduran Doğan Medya, yeni üyesi Kanal D2’yi de stratejik bir noktada konumlandırarak Romanya medya pazarına daha fazla değer katmayı amaçlıyor.

Romanya izleyicisine yenilikçi ve özgün içerikler sunarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Kanal D2’nin açılışına; Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay ve Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Neslihan Sadıkoğlu katıldı. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı yaptığı konuşmada, “18 yıl önce Romanya’da bir kanal açabileceğimiz fikriyle ülkeye geldim. Romanya’yı, insanlarını çok sevdim. Burada bir TV kanalı açmaya karar verdiğimizi söylediğimizde herkes bize çılgın gözüyle baktı. Piyasada yeterince kanal ve rekabet vardı. Ekip kurarken insanları bizimle çalışmaları için ikna etmekte çok zorlandık. Birkaç ay sonra her şeyi bırakıp gideceğimizi, işe devam etmeyeceğimizi düşünüyorlardı. Ancak biz çok çalışarak, inanarak ve kendimizi adayarak bugün Doğan Medya’yı Romanya'nın en büyük medya gruplarından biri haline getirdik. 16 yıllık yolculuğumuza şimdi Kanal D2’yi de katarak Romanya’daki TV dünyasında yine fark yaratacağız. Bu yolculukta bizimle olan çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza tüm kalbimle teşekkür ederim” dedi.

Doğan Medya CEO’su ve İcra Kurulu Üyesi Uğur Yeşil, Romanya’da büyümeyi getiren bu yeni adımla ilgili şunları söyledi: “Uzun yıllardır Romanya’da sürdürdüğümüz varlığımıza bir yenisini ekleme zamanı gelmişti. Bu cesur projenin Romanya medya pazarında bir mihenk taşı olacağına inanıyoruz. Ekibimiz, çabamız, yaratıcılığımız ve kararlılığımızla yeni bir başarı öyküsü yazacağız. Bize bu başarıyı, bugüne kadar olduğu gibi; medyadaki uzmanlığımız, yüksek teknolojik standartlarda oluşturduğumuz altyapımız, üretim deneyimimiz ve operasyon verimliliğimiz getirecek. Kanal D2, Kanal D'nin 2007'de yayına başladığından bu yana sürdürdüğü trend belirleme geleneğini güçlendirecek. Tüm kanal ve dijital platformlarımızla, Romanya’da teknoloji destekli ve tam entegre grup olarak dikkat çekmeye devam edeceğiz.”

Sosyal medyada geniş hayran kitleleri oluşturan “Bravo, ai stil! (Tarzınız harika!)” programı ve yabancı diziler Kanal D2’nin öne çıkan içerikleri arasında yer alırken; haber bülteni de gündeme yön veren son gelişmeleri kamuoyuna sunacak. Ayrıca Kanal D2, dijitali TV’ye aktararak bir yenilik daha gerçekleştirecek. TheXclusive Youtube kanalında başarı yakalayan programlar, yeni sezonda Kanal D2 ekranlarında olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ