Kanal D'nin umutları tükenen dizisi Kraliçe için sonunda final kararı verildi. Dizi, yıldız kadroya rağmen beklenen ilgiyi göremedi ve Kanal D yönetimi tarafından yayından kaldırma kararı alındı. Bu haber, Kraliçe dizisine büyük bir tutkuyla bağlı olan hayranları derinden etkileyecek.

Kraliçe dizisinin yayından kaldırılma kararı, zorlu bir sürecin sonucunda alındı. Yapım ekibi ve oyuncular, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsa da dizi, izleyicilerin beklentilerini karşılayamadı ve düşen reytingler nedeniyle Kanal D tarafından finalle sonlandırıldı.

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NE?

'Queen Sugar' isimli bir diziden uyarlanan Kraliçe’de; ünlü bir basketbolcunun adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması konusu işleniyor.

Deniz ve Ateş mutlu bir evlilik sürdürürken, basketbol takımı oyuncuları ile ilgili aniden çıkan skandal bir haberle bütün ülke şoke olur. Takımın bir sonraki maçında ortaya çıkan bir video ile de Deniz ve Ateş'in hayatı kökünden değişir.

KRALİÇE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kraliçe dizisi oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci, Özgün Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.