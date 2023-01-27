Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Kanadalılar, ekonomik daralmadan çıkış için marketlerde tasarrufun ipuçlarını aramaya başladı. 79 yaşındaki Kanadalı Jim Dandy, “Beş sent biriktirmenin önemini öğrendim ve bu bende kaldı” diyerek, tasarrufun önemini vurguladı.

Kanada istatistik kurumu, bakkaliye fiyatlarının Aralık'ta bir yıl öncesine göre yüzde 11 arttığını açıkladı. Kanadalılar, artan gıda maliyetleriyle boğuşurken, bazıları alışverişte ipuçlarına ve püf noktalarına yöneliyor. Dandy, “En iyi ipucu, fiyatlara aşina olmak ve düzenli market broşürlerini okumak. Plansız, listesiz ve eşleştirmesiz markete gitmiyorum” diyor.