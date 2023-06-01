Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

38 milyonun biraz üzerinde nüfusu olan Kanada’da tüketici borçları tüm zamanların rekorunu kırdı. Kanadalılar 2 trilyon 320 milyon Kanada Doları (CAD) borçlu.

2023’ün ilk 3 ayındaki durumu gözler önüne seren veriler, halkın borç batağında olduğunu gösteriyor.

Krediye erişimi olan Kanadalıların sayısı da geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak 30 milyon 600 bine yükseldi. Kanda nüfusunun neredeyse yüzde 75’i. Trans Union, artışın kredi pazarına giren Z kuşağı tüketicileri ve yeni Kanadalılar tarafından yönlendirildiğini ifade ediyor.

Ortalama kredi limiti aylık ödemesi, yıldan yıla yüzde 43 artışla 436 CAD’a yükseldi. Ortalama ipotek ödemesi ise, yıldan yıla yüzde 15 artışla aylık 2.032 CAD’a tırmandı. Kredi kartları için ortalama ödeme, gerekli minimum miktarın 2,6 katıydı.

Ödemelerde sıkıntı çekildiğini belirten Kanada'daki Trans Union finansal hizmetler araştırma ve danışmanlık müdürü Matt Fabian, “Mevcut harcanabilir gelirler daha da genişledikçe, bir tüketici kesiminin ödemeleri kaçırma olasılığının artacağını ve bunun sonucunda temerrüt oranlarının artacağını bekliyoruz” dedi.

Trans Unions, 2024'ün ilk çeyreğinde temerrüt oranlarının yüzde 2,19 ile salgın öncesi seviyelere geri dönmesini beklediğini söyledi.